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Чёрная Луна взойдёт над Челябинской областью 31 декабря

Вечер 31 декабря 2024 года будет особенным не только благодаря праздничной атмосфере. В эту ночь на небе над Челябинской областью и другими российскими регионами воцарится Чёрная Луна. Рассказываем, что это означает.

Источник: AstroAlert

Чёрной Луной астрономы называют второе новолуние, выпадающее на один календарный месяц. В декабре 2024 года это редкое событие произойдёт благодаря тому, что первое новолуние состоялось 1 декабря, а второе — ровно 31-го. В этот момент Луна полностью исчезнет из поля зрения, так как её диск окажется целиком в тени Земли. Такое совпадение — два новолуния за месяц, причём одно из них в новогоднюю ночь, — большая редкость, встречающаяся лишь 3−4 раза за столетие. В XX веке подобное происходило в 1910, 1929, 1967 и 1986 годах.

Увидеть Чёрную Луну не получится по причинам, описанным выше. При этом, поскольку её свет не будет мешать, сложатся очень благоприятные условия для наблюдений за другими астрономическими объектами.

— При наличии ясного неба в телескопы можно будет рассмотреть объекты глубокого космоса: галактики, туманности, звёздные скопления. Из планет можно увидеть Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Венера будет видна на вечернем небе в фазе 0,5. Чуть выше — Сатурн с очень тонкими кольцами, ведь до их «исчезновения» будет менее полугода. Ещё выше: Уран и Нептун. А очень высоко в небе всю ночь будут сиять красный Марс и гигант Юпитер, на котором будут хорошо видны полосатая атмосфера и Большое красное пятно, а рядом с ним четыре крупнейших его спутника.

рассказали в паблике AstroAlert.
космос