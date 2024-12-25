Чёрная Луна взойдёт над Челябинской областью 31 декабря

— При наличии ясного неба в телескопы можно будет рассмотреть объекты глубокого космоса: галактики, туманности, звёздные скопления. Из планет можно увидеть Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Венера будет видна на вечернем небе в фазе 0,5. Чуть выше — Сатурн с очень тонкими кольцами, ведь до их «исчезновения» будет менее полугода. Ещё выше: Уран и Нептун. А очень высоко в небе всю ночь будут сиять красный Марс и гигант Юпитер, на котором будут хорошо видны полосатая атмосфера и Большое красное пятно, а рядом с ним четыре крупнейших его спутника.