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Бойцы СВО получат предновогодние подарки и оборудование из Приморья

Для приморских участников СВО готовят гуманитарную помощь и подарки к Новому году.

Источник: Комсомольская правда

Предновогоднюю гуманитарную помощь и подарки к предстоящему празднику готовят для приморских бойцов СВО, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как поделился губернатор Приморья Олег Кожемяко, волонтеры из различных общественных организаций Приморья отправятся в Курскую область, чтобы доставить оборудование и подарки, чтобы сделать бойцам СВО приятно и поддержать их.

Губернатор также напомнил о различных мерах поддержки, которые ввели для участников спецоперации и их семей:

«В крае принято более 30 различных мер поддержки, в том числе организация питания для школьников, проезд и занятия в учреждениях дополнительного образования и спортивных секциях. Кроме того, недавно приняли закон, по которому мы всем детям погибших участников СВО и инвалидов боевых действий выдаем квартиру — новое благоустроенное жилье».