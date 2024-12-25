Бойцы СВО получат предновогодние подарки и оборудование из Приморья

«В крае принято более 30 различных мер поддержки, в том числе организация питания для школьников, проезд и занятия в учреждениях дополнительного образования и спортивных секциях. Кроме того, недавно приняли закон, по которому мы всем детям погибших участников СВО и инвалидов боевых действий выдаем квартиру — новое благоустроенное жилье».