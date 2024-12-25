В Омске сдана современная 19-ти этажка с двумя лифтами

В Кировском округе сдан в эксплуатацию 19-этажный жилой комплекс. Общая площадь жилых помещений в высотном здании, расположенном на улице 70 лет Октября, составляет 8 992,1 квадратных метра.
В жилом комплексе 19 этажей, включая один подземный. В доме 117 однокомнатных квартир, 33 двухкомнатные и столько же трехкомнатных.
Новостройка оснащены двумя лифтами. На первом этаже расположены офисные помещения общей площадью 115,7 квадратных метров. Застройщиком объекта выступило ООО «Специализированный застройщик “Сибградстрой Инвест”.