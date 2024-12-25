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Хабаровчане негодуют из-за возможной блокировки WhatsApp

WhatsApp*, один из самых популярных мессенджеров в России, может быть заблокирован в Хабаровском крае в ближайшие два-три месяца.

Источник: Reuters

Такое решение может быть принято Роскомнадзором, если сервис не начнет соблюдать новые требования по хранению и передаче персональных данных или не оплатит старые штрафы.

В случае блокировки WhatsApp на территории Хабаровского края, она может распространиться и на ЕАО, а также Амурскую область. Депутат Госдумы Александр Горелкин предположил, что WhatsApp может попытаться договориться с Роскомнадзором, чтобы избежать блокировки.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отметил важность WhatsApp для россиян, но подчеркнул, что несоответствие сервиса новым требованиям может привести к санкциям, включая блокировку.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Боярский опроверг предположения о возможной блокировке WhatsApp, назвав их слухами. Он заявил, что на данный момент нет дополнительной информации, кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации.

В соцсетях жители Хабаровска выражают недовольство и недоумение по поводу возможной блокировки WhatsApp. Они шутят о необходимости общения с бабушкой через голубиную почту и выражают сомнения в наличии других проблем в стране. Пока точно неизвестно, остается только наблюдать за происходящим.

* Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.

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