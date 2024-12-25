Хабаровчане негодуют из-за возможной блокировки WhatsApp

В соцсетях жители Хабаровска выражают недовольство и недоумение по поводу возможной блокировки WhatsApp. Они шутят о необходимости общения с бабушкой через голубиную почту и выражают сомнения в наличии других проблем в стране. Пока точно неизвестно, остается только наблюдать за происходящим.