Хабаровчане негодуют из-за возможной блокировки WhatsApp

Такое решение может быть принято Роскомнадзором, если сервис не начнет соблюдать новые требования по хранению и передаче персональных данных или не оплатит старые штрафы.
В случае блокировки WhatsApp на территории Хабаровского края, она может распространиться и на ЕАО, а также Амурскую область. Депутат Госдумы Александр Горелкин предположил, что WhatsApp может попытаться договориться с Роскомнадзором, чтобы избежать блокировки.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отметил важность WhatsApp для россиян, но подчеркнул, что несоответствие сервиса новым требованиям может привести к санкциям, включая блокировку.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Боярский опроверг предположения о возможной блокировке WhatsApp, назвав их слухами. Он заявил, что на данный момент нет дополнительной информации, кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации.
В соцсетях жители Хабаровска выражают недовольство и недоумение по поводу возможной блокировки WhatsApp. Они шутят о необходимости общения с бабушкой через голубиную почту и выражают сомнения в наличии других проблем в стране. Пока точно неизвестно, остается только наблюдать за происходящим.
* Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.