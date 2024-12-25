В Самарской области восстановили электроснабжение 300 жилых домов после аварии

В Самарской области восстановили электроснабжение 300 дачных и жилых домов после аварии в СНТ «Садовый берег», расположенном в поселке Гранном в Новокуйбышевске. Во вторник, 24 декабря, там произошло отключение 11 трансформаторных подстанций. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.