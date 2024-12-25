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В Самарской области восстановили электроснабжение 300 жилых домов после аварии

В Новокуйбышевске временно не работали 11 трансформаторных подстанций.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области восстановили электроснабжение 300 дачных и жилых домов после аварии в СНТ «Садовый берег», расположенном в поселке Гранном в Новокуйбышевске. Во вторник, 24 декабря, там произошло отключение 11 трансформаторных подстанций. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

«Электроснабжение восстановлено», — говорится в сообщении оперативного ведомства.

По данным прокуратуры, часть жителей во время отключения разместились у родных и близких, а отдельные домовладения были подключены к автономным генераторам. Для нуждающихся было организовано временное размещение. Надзорный орган проведет проверку законодательства об электроснабжении.

Напомним, электроснабжение социально-значимых объектов не пострадало. На месте работала аварийная служба, в составе которой было девять человек и четыре единицы техники.

ЖКХ