В Томске адаптируют «Аэрощуп» для очистки дна морей от нефти

Ученые Биологического института ТГУ уже 20 лет занимаются созданием новых решений для очистки донных отложений от углеводородного сырья и продуктов. В их арсенале около 25 патентов на устройства и способы, в том числе уникальная технология «Аэрощуп», не имеющая аналогов в России и за рубежом. Она позволяет очищать дно пострадавших водоемов без применения «химии» и выемки грунта. Технология хорошо зарекомендовала себя в сложных климатических условиях. Вместе с тем «Аэрощуп» показал высокую эффективность при проведении испытаний в порту Риги.