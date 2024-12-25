В Томске адаптируют «Аэрощуп» для очистки дна морей от нефти

ТОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) адаптируют свою уникальную технологию для очистки донных отложений от нефти и пластика «Аэрощуп», чтобы помочь убрать мазут со дна Черного моря после ЧП с танкерами. Разработку планируют применять для работы в морских портах с использованием робототехнических систем, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Ученые Биологического института ТГУ уже 20 лет занимаются созданием новых решений для очистки донных отложений от углеводородного сырья и продуктов. В их арсенале около 25 патентов на устройства и способы, в том числе уникальная технология «Аэрощуп», не имеющая аналогов в России и за рубежом. Она позволяет очищать дно пострадавших водоемов без применения «химии» и выемки грунта. Технология хорошо зарекомендовала себя в сложных климатических условиях. Вместе с тем «Аэрощуп» показал высокую эффективность при проведении испытаний в порту Риги.
«Весь полученный опыт будет направлен на адаптацию нашей технологии с использованием управляемых подводных роботов, предназначенных для устранения загрязнений на больших глубинах в морских условиях. Мы привлекаем ведущие научные школы в области подводной робототехники. Нередко возникают нештатные ситуации в портовых зонах в процессе загрузки и выгрузки нефтепродуктов, аварийные ситуации при транспортировке. Недавние события в Керченском проливе подтверждают необходимость создания такого инструмента», — приводятся в сообщении слова одного из разработчиков «Аэрощупа», директора БИ ТГУ Данила Воробьева.
В пресс-службе отметили, что с просьбой о содействии в устранении последствий разлива мазута после крушения танкеров в ТГУ обратились представители экологического сообщества Новороссийска. Сейчас томские биологи находятся в тесном контакте с различными научными и природоохранными организациями Краснодарского края. Они проводят консультации по текущей ситуации и обсуждают варианты применения технологий ТГУ в зоне загрязнения мазутом.
«Мы узнали о технологии “Аэрощуп” на круглом столе, посвященном проблемам Черного моря, который проходил в Новороссийске в конце октября. Никто не мог и представить, что буквально через полтора месяца мы будем спасать наше Черное море от экологической катастрофы. Разлив мазута принес серьезные проблемы, отдаленные последствия которых мы пока не можем сейчас спрогнозировать. В этой зоне располагается большое количество детских лагерей и санаториев, что делает проведение очистных мероприятий критически важным», — приводятся в сообщении слова директора АНО «Преимущество» Анны Крапачевой.
О технологии «Аэрощуп».
Технология «Аэрощуп», созданная в Биологическом институте ТГУ, единственная в России имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора и разрешена к использованию на территории всей страны. Она позволяет проводить очистные работы без выемки грунта и применения химии. Планировалось запустить производство в 2024 году в «Сколково».
В 2021 году ТГУ и «Лукойл-Коми» с проектом «Чистые реки России» стали победителями конкурса «Надежный партнер. Экология». В 2021 году они получили национальную экологическую премию им. В. И. Вернадского за очистку водотока с историческим загрязнением. Использование разработки ученых ТГУ позволило в 65 раз снизить концентрацию углеводородов в донных отложениях.
Развитие технологий рекультивации и ремедиации загрязненных водных объектов Сибири и Арктики является одним из ключевых направлений стратпроекта ТГУ «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», реализуемого университетом при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030».