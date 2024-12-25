Спасатели обнаружили на левом берегу заблудившегося хабаровчанина

Утром 24 декабря 41-летний хабаровчанин отправился гулять в центр города. Спустя какое-то время мужчина позвонил своей матери и сообщил ей, что заблудился. После этого телефон отключился. Поначалу женщина попыталась разыскать сына самостоятельно, после чего обратилась в экстренную службу. «Мужчина имеет нарушения здоровья. Самостоятельные поиски родными результата не дали», — сообщили в пресс-службе краевого МЧС. Сотрудники […]