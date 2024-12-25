Спасатели обнаружили на левом берегу заблудившегося хабаровчанина

Утром 24 декабря 41-летний хабаровчанин отправился гулять в центр города. Спустя какое-то время мужчина позвонил своей матери и сообщил ей, что заблудился. После этого телефон отключился. Поначалу женщина попыталась разыскать сына самостоятельно, после чего обратилась в экстренную службу.
«Мужчина имеет нарушения здоровья. Самостоятельные поиски родными результата не дали», — сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
Сотрудники МЧС и спасатели приехали на набережную, откуда начал свой путь потерявшийся мужчина. После нескольких часов поиска специалисты решили отправиться на левый берег, там они обнаружили пропавшего.
Мужчина был живой, но идти уже не мог. Спасатели перенесли его через Амур и передали медикам.