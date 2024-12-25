В Перми появится свой термальный курорт «Баден-Баден»

В Перми планируют построить термальный курорт. Его возведением займется ООО «СЗ — термальный курорт города Пермь», входящее в структуру компании «Баден-Баден» из Екатеринбурга.
Проект строительства термального курорта находится на стадии обсуждения. В какой части Перми он будет находиться, пока не известно, отметил «Коммерсант-Прикамье». Будущий инвестор заявил только о намерениях по возведению термального комплекса.
В Перми и ее окрестностях свои услуги предоставляют четыре термальных комплекса: «Акватория» в поселке Протасы и Weekend в селе Гамово, «Пермские термы» на ул. Героев Хасана, «Термы Тенториум» на ул. Встречной.
В сферу деятельности компании «Баден-Баден» входит строительство, физкультурно-оздоровительная деятельность, предоставление гостиничных и туристических услуг.