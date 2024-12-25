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В Перми появится свой термальный курорт «Баден-Баден»

Новый термальный комплекс планирует построить компания из Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В Перми планируют построить термальный курорт. Его возведением займется ООО «СЗ — термальный курорт города Пермь», входящее в структуру компании «Баден-Баден» из Екатеринбурга.

Проект строительства термального курорта находится на стадии обсуждения. В какой части Перми он будет находиться, пока не известно, отметил «Коммерсант-Прикамье». Будущий инвестор заявил только о намерениях по возведению термального комплекса.

В Перми и ее окрестностях свои услуги предоставляют четыре термальных комплекса: «Акватория» в поселке Протасы и Weekend в селе Гамово, «Пермские термы» на ул. Героев Хасана, «Термы Тенториум» на ул. Встречной.

В сферу деятельности компании «Баден-Баден» входит строительство, физкультурно-оздоровительная деятельность, предоставление гостиничных и туристических услуг.

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