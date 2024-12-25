Стало известно, как будет работать Нижегородский кремль в новогодние праздники

Территория Нижегородского кремля будет открыта в Новый год. Попасть туда можно будет 31 декабря с 7.00 до 01.00, сообщили представили Кремля.
Все праздники Кремль будет доступен для посещения ежедневно с 7 часов утра до 22 часов вечера. Изменения в графике работы введут на несколько дней:
31 декабря Кремль будет открыт с 07.00 до 01.00;
1 января попасть на территорию можно будет с 07.00 до 22.00;
Со 2 января — в обычном режиме.
Музей в Кремле также будет работать по измененному расписанию:
29 и 30 декабря музей будет открыт с 10.00 до 16.00;
31 декабря — выходной;
1 января — выходной;
со 2 по 8 января попасть в музей можно будет с 10.00 до 16.00.
В новогодние каникулы нижегородцы также смогут опробовать аудиоэкскурсии на электрокарах. Они будут доступны каждый день с 10.00 до 19.00, кроме 31 декабря и 1 января.
Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали расписание работы фуникулера в Нижегородском кремле в новогодние праздники.