Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как будет работать Нижегородский кремль в новогодние праздники

Попасть на территорию Кремля можно будет до 01.00 31 декабря.

Источник: Нижегородская правда

Территория Нижегородского кремля будет открыта в Новый год. Попасть туда можно будет 31 декабря с 7.00 до 01.00, сообщили представили Кремля.

Все праздники Кремль будет доступен для посещения ежедневно с 7 часов утра до 22 часов вечера. Изменения в графике работы введут на несколько дней:

31 декабря Кремль будет открыт с 07.00 до 01.00;

1 января попасть на территорию можно будет с 07.00 до 22.00;

Со 2 января — в обычном режиме.

Музей в Кремле также будет работать по измененному расписанию:

29 и 30 декабря музей будет открыт с 10.00 до 16.00;

31 декабря — выходной;

1 января — выходной;

со 2 по 8 января попасть в музей можно будет с 10.00 до 16.00.

В новогодние каникулы нижегородцы также смогут опробовать аудиоэкскурсии на электрокарах. Они будут доступны каждый день с 10.00 до 19.00, кроме 31 декабря и 1 января.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали расписание работы фуникулера в Нижегородском кремле в новогодние праздники.

выставки и музеи