Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке временно ограничат проезд через ж/д переезд

Водителям рекомендовали планировать свои маршруты заранее.

Источник: PrimaMedia.ru

Движение автомобилей через железнодорожный переезд на Океанской во Владивостоке будет временно приостановлено, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на ж/д переезде станции Океанская, на Успенского, 64, с 22:00 3 января до 7:00 4 января движение автотранспорта будет закрыто.

Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок в указанный период и воспользоваться альтернативным маршрутом через остановочный пункт «Спутник».