Во Владивостоке временно ограничат проезд через ж/д переезд

Движение автомобилей через железнодорожный переезд на Океанской во Владивостоке будет временно приостановлено, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В связи с проведением плановых ремонтных работ на ж/д переезде станции Океанская, на Успенского, 64, с 22:00 3 января до 7:00 4 января движение автотранспорта будет закрыто.
Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок в указанный период и воспользоваться альтернативным маршрутом через остановочный пункт «Спутник».