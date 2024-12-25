В самое дальнее село Аяно-Майского района полетели вертолёты

В канун новогодних праздников власти Аяно-Майского района на севере Хабаровского края организовали вертолётные рейсы в самое отдалённое на этой территории село Аим. Оно расположено в континентальной части почти на границе с соседней Якутией. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в районной администрации.
— Для доставки детей из Аима, которые обучаются в интернате при средней школе села Нелькан, был заключён муниципальный контракт стоимостью 3,5 млн рублей с авиакомпанией «ДальнереченскАвиа». 11 детей и ещё пять пассажиров были отправлены домой в Аим, — рассказали в администрации Аяно-Майского района.
Помимо этого пассажирского рейса вертолётом Ми-8 этой же авиакомпании были доставлены почта и товары повседневного спроса. Это 220 килограммов посылок, которые ждали жители отдалённого села, 760 кг продуктов питания для школы и детского сада, а также 2,5 тонны продуктов. Их по предварительным заявкам аимцев отправили Нельканское потребительское общество и ИП А. С. Пахомова из того же Нелькана. Также вертолётами в Аим привезли спонсорские новогодние подарки для воспитанников детского сада и учащихся школы села.
Как напоминает наше издание, в Аиме нет ни одного магазина. Летом с большой землёй село связано по воде. Ближе к весне пробивают зимник в соседнюю Якутию. С недавних пор появился ещё и аэроход «Нерпа», который может передвигаться по воде и льду. Однако пока он сломан, решается вопрос с его ремонтом.
Самое надёжное транспортное сообщение для Аима — по воздуху. Во время недавней поездки губернатора Дмитрия Демешина в Нелькан аимцы попросили организовать для села регулярное авиасообщение. И сейчас поручение главы региона выполняется.
— Решается вопрос с организацией регулярных рейсов на вертолётах в наше самое отдалённое село Аим. Они будут летать до Нелькана, а оттуда аимцы смогут добраться до Хабаровска. Также это поможет надежнее обеспечить поселение, где нет своих магазинов, товарами повседневного спроса, — рассказал в интервью корреспонденту нашего издания глава администрации Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.
В интервью районной газете «Звезда Севера» он также сообщил, что краевая субсидия на организацию этого маршрута может составить от 30 до 32 млн рублей. Достигнута предварительная договорённость о выполнении полётов по этому маршруту с авиакомпанией «ДальнереченскАвиа».