В самое дальнее село Аяно-Майского района полетели вертолёты

Помимо этого пассажирского рейса вертолётом Ми-8 этой же авиакомпании были доставлены почта и товары повседневного спроса. Это 220 килограммов посылок, которые ждали жители отдалённого села, 760 кг продуктов питания для школы и детского сада, а также 2,5 тонны продуктов. Их по предварительным заявкам аимцев отправили Нельканское потребительское общество и ИП А. С. Пахомова из того же Нелькана. Также вертолётами в Аим привезли спонсорские новогодние подарки для воспитанников детского сада и учащихся школы села.