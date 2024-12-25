Какая на самом деле поддержка нужна сегодняшним беднякам

Но если посмотреть немного с другого ракурса, то картина уже и не такая страшная. Так, 8 млн пенсионеров (а это примерно 20%) работают. То есть хорошего мало, конечно, что приходится вкалывать в 70 лет. Но это точно лучше, чем сидеть без денег и еды. А еще интересно, что доля работающих пенсионеров снижается: за последние десять лет их стало меньше в два раза. И это не потому, что их выдавливают с рабочих мест, в стране вроде как кадровый голод, сотрудниками нынче не разбрасываются. Значит, у старшего поколения появляются другие источники средств. Например, проценты по депозитам. Пенсионеры сегодня — активные вкладчики, в этом плане они даже опережают молодежь. Нет, конечно, пожилые люди не держат на своих счетах несметные богатства (не будем судить об общей картине по новостям о старушках, что переводят мошенникам десятки миллионов), но средний размер пенсионных вкладов таки перевалил в 2024 году за полмиллиона. Пенсионерам без сбережений, вероятно, помогают дети.