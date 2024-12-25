США подняли советскую подлодку К-129 с пятикилометровой глубины 50 лет назад

После двухнедельного молчания командование советского флота по открытой связи отправило приказ немедленно нарушить радиомолчание и связаться со штабом, невзирая на обстоятельства. Когда этого не произошло, в штабе забеспокоилось: даже если на субмарине сгорело все радиооборудование и запчасти к нему, она все равно должна к этому времени экстренно вернуться на базу. Понимания это, ~СССР отправил множество кораблей и разведывательных самолетов прочесывать весь север Тихого океана, чтобы найти хотя бы масляное пятно на поверхности, которое зачастую остается от затонувшей подлодки. Поиски ничего не дали, и на этом история К-129 должна была закончиться: стало ясно, что экипаж, скорее всего, больше никто никогда не увидит.~