Создано приложение с ИИ для раннего выявления опасных болезней сердца

ПЕНЗА, 25 декабря. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) создали и зарегистрировали веб-приложение для автоматической интерпретации электрокардиосигналов с помощью искусственного интеллекта. Благодаря нему возможно на ранних этапах выявить потенциально опасные патологии сердечно-сосудистой системы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире. В большинстве случаев смерть наступает от ишемической болезни сердца, включая инфаркт миокарда, артериальную гипертонию и цереброваскулярные болезни, в том числе инсульт.
«Научный коллектив Пензенского госуниверситета создал веб-приложение CardioAI для автоматической интерпретации электрокардиосигналов с помощью сверточной нейросети. С его помощью возможно на ранних этапах выявить потенциально опасные патологии сердечно-сосудистой системы. Инновационное решение пензенских ученых не уступает в точности прогноза зарубежным аналогам», — говорится в сообщении.
Уникальность разработки.
Особенность изобретения заключается в уникальности сверточной нейронной сети, которую доработали пензенские ученые. По информации Минобрнауки, разработанная программа со встроенным искусственным интеллектом в 90% случаев ставит верный диагноз. Проверку прошло около 2 тыс. электрокардиосигналов больных. Эксперименты показали, что нейросеть приближается к точности постановки диагноза кардиологом.
Основные функции веб-приложения — это загрузка данных электрокардиограммы (ЭКГ) с последующей их обработкой и выявлением нарушений ритма, проводимости и ишемических изменений. Разработанная демоверсия веб-приложения будет проста в использовании, заверили в пресс-службе.
Как пояснили в министерстве, данные пользователей анализирует написанная учеными программа на основе сверточной нейронной сети. Она обучена на большом количестве аннотированных данных: около 10 тыс. записанных электрокардиосигналов пациентов с патологией и без. ЭКГ анализируется по восьми классам патологических признаков заболеваний. В эту классификацию включены наиболее опасные и распространенные нарушения в работе ритма сердца.
В пресс-службе отметили, что результат пользователю выдается за несколько секунд. Человек увидит наличие или отсутствие отклонений. При отклонении программа сформирует рекомендации и круг возможных патологий.
«Наше приложение — электронный ассистент врача. С его помощью доктор напрямую сможет получать результаты обследования от пациента и корректировать лечение, опираясь на данные, выданные искусственным интеллектом», — приводятся слова одного из разработчиков — профессора кафедры «Медицинская кибернетика и информатика» ПГУ Леонида Кривоногова.