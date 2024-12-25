Создано приложение с ИИ для раннего выявления опасных болезней сердца

Как пояснили в министерстве, данные пользователей анализирует написанная учеными программа на основе сверточной нейронной сети. Она обучена на большом количестве аннотированных данных: около 10 тыс. записанных электрокардиосигналов пациентов с патологией и без. ЭКГ анализируется по восьми классам патологических признаков заболеваний. В эту классификацию включены наиболее опасные и распространенные нарушения в работе ритма сердца.