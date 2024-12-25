Нейросеть научили распознавать виды птиц и оценивать их здоровье

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты Грозненского государственного нефтяного технологического университета (ГГНТУ) им. акад. М. Д. Миллионщикова разработали нейросеть, способную распознавать виды птиц и отличать здоровых птиц от больных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«В ГГНТУ запатентована нейросеть для распознавания видов птиц и больных представителей этих видов. Система предусматривает базу данных о болезнях пернатых с их визуальной симптоматикой. В местах скопления птиц и парковых зонах города устанавливаются датчики, которые фиксируют количество распознанных больных особей. Эта информация передается в Центр эпидемиологии, что позволяет своевременно среагировать на негативные экологические ситуации», — отметили в пресс-службе.
Способность нейросети различать виды птиц и собирать информацию о месте их пребывания позволит ученым создавать банк данных, для которого ранее требовалось множество датчиков, времени, повторных наблюдений. Работа, которая занимала порой до нескольких лет, может быть автоматизирована и внедрена в городской, лесной и дикий ландшафты, существенно сокращая объем работ и повышая точность и количество информации на единицу времени.