Нейросеть научили распознавать виды птиц и оценивать их здоровье

Способность нейросети различать виды птиц и собирать информацию о месте их пребывания позволит ученым создавать банк данных, для которого ранее требовалось множество датчиков, времени, повторных наблюдений. Работа, которая занимала порой до нескольких лет, может быть автоматизирована и внедрена в городской, лесной и дикий ландшафты, существенно сокращая объем работ и повышая точность и количество информации на единицу времени.