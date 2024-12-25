Собянин заявил, что городские службы полностью готовы к новогодним праздникам

«К своевременной уборке снега подготовлено необходимое количество специализированной техники. Кроме того, 1410 аварийно-восстановительных бригад оснащены для оперативного устранения возможных инцидентов, в постоянной готовности силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, на водных объектах дежурят спасатели, в чьем распоряжении больше 25 судов на воздушной подушке и другая техника», — написал в своем телеграм-канале мэр Москвы.