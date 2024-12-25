Собянин заявил, что городские службы полностью готовы к новогодним праздникам

В новогодние праздники, с 30 декабря 2024 по 8 января 2025 года, для обеспечения безаварийной деятельности городского хозяйства будет организовано круглосуточное дежурство всех служб. Соответствующее решение принял Сергей Собянин.
«К своевременной уборке снега подготовлено необходимое количество специализированной техники. Кроме того, 1410 аварийно-восстановительных бригад оснащены для оперативного устранения возможных инцидентов, в постоянной готовности силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, на водных объектах дежурят спасатели, в чьем распоряжении больше 25 судов на воздушной подушке и другая техника», — написал в своем телеграм-канале мэр Москвы.
Повышенное внимание уделяется уборке мест, где проходят массовые мероприятия. В первую очередь это объекты зимнего отдыха и пешеходные зоны. Для содержания их в порядке сформированы специализированные бригады.
На особо опасных участках дорог, в первую очередь на МКАД, организовано круглосуточное дежурство 41 тягача.
Сформированы бригады для очистки 15,9 тысячи скатных кровель, в том числе 11,9 тысячи кровель жилых домов. Для утилизации снега обеспечена работа 52 снегосплавных пунктов. Совокупно они могут перерабатывать до 637 тысяч кубических метров снега в сутки.
Вывоз твердых коммунальных отходов пройдет в плановом режиме.
Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил и средств постоянной готовности. В нее входят 450 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, семь вертолетов и более 1,5 тысячи человек личного состава.
Под особый контроль взято более 500 мест проведения богослужений. В период праздников там будут дежурить представители органов исполнительной власти, пожарные, в том числе добровольцы, спасатели и сотрудники полиции.