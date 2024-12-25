Спортивно-досуговый центр строят в Хабаровске

«Этот объект ждут все хабаровчане, особенно жители Краснофлотского района. Я уверен, что он станет новой точкой притяжения для хабаровских спортсменов. Вопрос создания такой универсальной площадки мы прорабатывали с правительством Российской Федерации и руководством Хабаровского края. В спорткомплексе будет все, начиная от аудиторий для игры в шашки и шахматы и заканчивая площадками для активных спортивных дисциплин. Финансирование и график строительных работ на 2025 год уже определены», — рассказал мэр Хабаровска.