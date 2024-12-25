Спортивно-досуговый центр строят в Хабаровске

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход строительства многофункционального спортивно-досугового центра в районе парка Дома офицеров флота. Сейчас здание готово на 30%. Рабочие засыпали котлованы и уложили фундамент, дальше запланирована установка металлокаркаса. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Этот объект ждут все хабаровчане, особенно жители Краснофлотского района. Я уверен, что он станет новой точкой притяжения для хабаровских спортсменов. Вопрос создания такой универсальной площадки мы прорабатывали с правительством Российской Федерации и руководством Хабаровского края. В спорткомплексе будет все, начиная от аудиторий для игры в шашки и шахматы и заканчивая площадками для активных спортивных дисциплин. Финансирование и график строительных работ на 2025 год уже определены», — рассказал мэр Хабаровска.
Спортивно-досуговый центр — один из самых социально значимых объектов города. Трехэтажное здание строят на месте бывшего летнего кинотеатра. В нем будут находиться залы для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис. Также оборудуют кабинет врача, служебные, технические и санитарно-бытовые помещения.
Общая стоимость строительства — 400 миллионов рублей. Его планируют сдать ко Дню образования Хабаровского края.