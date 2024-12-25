В Уфе создадут площадки для запуска фейерверков в каждом районе

В Уфе планируют создать площадки для запуска салютов в каждом районе. Такое поручение дал мэр Ратмир Мавлиев после того, как узнал, что в городе-миллионнике такая локация всего одна.
По словам градоначальника, горожане «все равно будут запускать салюты» у своих домов. Об этом он заявил, выслушав на оперативном совещании доклад начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Башкирии Айрата Акчурина.
«Давайте не будем просто самообманом заниматься. Понятно же, что выйдут и будут запускать. В Дему никто не поедет. Нет, в каждом районе будем организовывать места. 36 мест продаж, одно место для организации салют. Сами себе в ногу стреляем, создаем условия для того, чтобы были эти проблемы. Хотим с жителями поссориться?» — заявил Ратмир Мавлиев.
Отметим, что единственная разрешенная площадка находится в Демском районе. Новые определят до 27 декабря.