С 1 января в Приморье повысятся прожиточный минимум и МРОТ

С 1 января 2025 года в Приморье будет увеличен размер прожиточного минимума для различных социально-демографических групп населения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как уточнили в министерстве труда и социальной политики края, с нового года величина прожиточного минимума на душу населения составит 21 102 рубля. Для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума увеличится до 23 001 рубля, для пенсионеров — до 18 148 рублей, а для детей — до 20 469 рублей.
Глава социального ведомства Светлана Красицкая объяснила, что размер прожиточного минимума используется для расчета среднедушевого дохода семьи, который влияет на назначение различных социальных выплат и мер поддержки, например, для многодетных семей.
«В зависимости от установленного прожиточного минимума назначаются детские и отдельные социальные выплаты», — отметила глава министерства.
Кроме того, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Приморье увеличится до 22 440 рублей без учета районного коэффициента и надбавок. Закон о повышении МРОТ, подписанный президентом России Владимиром Путиным в октябре 2024 года, коснется около 4,2 миллиона работников по всей стране.
Согласно указу президента, увеличение МРОТ является частью программы повышения уровня жизни. К 2030 году планируется, что МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей.