С 1 января в Приморье повысятся прожиточный минимум и МРОТ

Как уточнили в министерстве труда и социальной политики края, с нового года величина прожиточного минимума на душу населения составит 21 102 рубля. Для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума увеличится до 23 001 рубля, для пенсионеров — до 18 148 рублей, а для детей — до 20 469 рублей.