Удержание плазмы улучшили с помощью оптимальной структуры магнитного поля

В дальнейшем физики планируют получить в открытой ловушке плазму, похожую с точки зрения «столкновительности» на плазму в ГДМЛ (газодинамическая многопробочная ловушка). Газодинамическая ловушка — установка, удерживающая плазму в магнитном поле и позволяющая создавать оптимальную термоядерную реакцию. Предполагается, что работы на установке помогут в создании термоядерного реактора. Целью физиков является такая плазма, в которой ионы сильно разогреты и сталкиваются достаточно редко за счет высокой температуры. Эти параметры интересны для будущих экспериментов. На СМОЛе будет установлен источник переменной ВЧ-волны, который может нагревать ионы в плазме отдельно от электронов в ней же. Ожидаемая температура ионов в таком случае достигает 500 тыс. градусов по Цельсию, или 50 электронвольт. На данный момент ионная составляющая плазмы на установке СМОЛА имеет температуру около 70 тыс. градусов (а электроны — 30 тыс. градусов). «Ионы будут сталкиваться с точки зрения физики так же редко, как они бы сталкивались в ГДМЛ», — пояснил Судников.