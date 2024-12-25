Длинную цепочку олигонуклеотидов успешно синтезировали на «геномном принтере»

Часто перед молекулярными биологами стоят задачи, когда необходимо встроить какой-то ген в бактерию, чтобы она начала синтезировать нужный белок. Для решения такой задачи нужны двухцепочечные молекулы ДНК длинной в несколько тысяч пар оснований, и собрать их проще из массива длинных цепочек олигонуклеотидов. Это можно делать и с помощью планшетных синтезаторов, но такой синтез будет гораздо дороже и займет много времени. Есть и задачи, для решения которых нужны цепочки покороче: например, для NGS-секвенирования — порядка 60−80.