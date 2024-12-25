Трамвай № 40 возвращается на 1-ю линию Васильевского острова 25 декабря

Начиная со среды, 25 декабря, трамвай № 40 снова будет двигаться по 1-й линии Васильевского острова, сообщила пресс-служба «Горэлектротранса». Однако в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Льва Толстого до окончания работ трасса будет немного изменена.