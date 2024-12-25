Трамвай № 40 возвращается на 1-ю линию Васильевского острова 25 декабря

От конечной станции «Тихорецкий проспект» маршрут № 40 проследует по 2-му Муринскому, Энгельса, Большому Сампсониевскому, 1-му Муринскому, Лесному проспектам. Затем трамвай пойдет по Гренадерской улице, Гренадерскому мосту, улицам Чапаева, Большой Монетной, Котовского и далее по постоянной трассе до конечной «Детская улица».
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ремонт трамвайных путей на улице Льва Толстого продлится до апреля 2025 года. В связи с этим будет ограничено движения трамваев от Большой Монетной улицы до Петропавловской улицы, включая перекресток с улицей Рентгена.