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Трамвай № 40 возвращается на 1-ю линию Васильевского острова 25 декабря

Начиная со среды, 25 декабря, трамвай № 40 снова будет двигаться по 1-й линии Васильевского острова, сообщила пресс-служба «Горэлектротранса». Однако в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Льва Толстого до окончания работ трасса будет немного изменена.

От конечной станции «Тихорецкий проспект» маршрут № 40 проследует по 2-му Муринскому, Энгельса, Большому Сампсониевскому, 1-му Муринскому, Лесному проспектам. Затем трамвай пойдет по Гренадерской улице, Гренадерскому мосту, улицам Чапаева, Большой Монетной, Котовского и далее по постоянной трассе до конечной «Детская улица».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ремонт трамвайных путей на улице Льва Толстого продлится до апреля 2025 года. В связи с этим будет ограничено движения трамваев от Большой Монетной улицы до Петропавловской улицы, включая перекресток с улицей Рентгена.