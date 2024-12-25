Авиакомпания Красноярского края поставила рекорд по перевозке пассажиров

Этим пассажиром стала жительница Подкаменной Тунгуски, учитель начальных классов сельской школы. Она сопровождала на рейс своих учеников после посещения губернаторской елки. Директор авиакомпании лично вручил педагогу памятные подарки — сертификат на бесплатный перелет любым регулярным рейсом авиакомпании и фирменные сувениры.
Так, региональный перевозчик поставил рекорд. В 2023 году компания перевезла 491 тысячу пассажиров, в 2022-м — около 400 тысяч, а в 2021-м — около 300 тысяч. «Мы достигли планки своего исторического максимума. Ведь большинство наших рейсов выполняются на небольших тихоходных самолетах, которые берут на борт 19/46/70 пассажиров. Малые аэропорты работают по коротким временным регламентам, порой в сложных погодных условиях. Для региональной авиакомпании такой показатель дорогого стоит», — приводит слова генерального директора «КрасАвиа» минтранс края.
Как рассказал директор международного аэропорта Красноярск Евгений Владимиров, «КрасАвиа» — один из ведущих перевозчиков для аэропорта на данный момент. У компании 34 регулярных направления. Шесть лет назад их было девять. «Авиакомпания стремится быть достойным партнером группы “Аэрофлот” в проекте формирования Красноярского авиатранспортного узла», — сообщил Владимиров.