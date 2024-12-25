Авиакомпания Красноярского края поставила рекорд по перевозке пассажиров

Так, региональный перевозчик поставил рекорд. В 2023 году компания перевезла 491 тысячу пассажиров, в 2022-м — около 400 тысяч, а в 2021-м — около 300 тысяч. «Мы достигли планки своего исторического максимума. Ведь большинство наших рейсов выполняются на небольших тихоходных самолетах, которые берут на борт 19/46/70 пассажиров. Малые аэропорты работают по коротким временным регламентам, порой в сложных погодных условиях. Для региональной авиакомпании такой показатель дорогого стоит», — приводит слова генерального директора «КрасАвиа» минтранс края.