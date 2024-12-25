Физики приступили к отправке российской установки терапии рака в НМИЦ Блохина

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института ядерной физики СО РАН начали отправку первой российской установки для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) им. Блохина. Об этом сообщил журналистам замдиректора института Павел Багрянский.
«Началась отправка в НМИЦ имени Блохина. Мы в январе начинаем там уже монтажные работы самой машины», — сказал он. Планируется, что клинические испытания летом начнутся летом 2025 года, уточнил ученый.
С 2021 года специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) работают над созданием ускорительного нейтронного источника для лечения злокачественных опухолей методом бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) для НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России (Москва). В конце года физики ИЯФ СО РАН получили протонный пучок с проектными параметрами и подтвердили стабильность работы ускорителя БНЗТ — сейчас установка разбирается и готовится к отправке в Москву. Кроме того, специалисты ИЯФ СО РАН разработали отечественную технологию диагностики пучка заряженных частиц, необходимую для контроля облучения пациента. Ранее оборудование для проведения этой диагностики закупалось во Франции, но благодаря новой разработке физики больше не привязаны к иностранным закупкам.
БНЗТ — один из перспективных высокотехнологичных методов терапии злокачественных новообразований. В кровь человека вводится борсодержащий раствор, после чего бор накапливается в раковых клетках. Затем опухоль облучают потоком нейтронов, которые поглощаются ядрами бора, происходят ядерные реакции с большим энерговыделением, в результате больные клетки погибают. Методика проверена на ядерных реакторах, которые ранее использовались в качестве источника нейтронов, но внедрение БНЗТ в клиническую практику на них затруднительно. Для этих целей больше подходят ускорители заряженных частиц, потому что они компактны, безопасны и обеспечивают лучшее качество нейтронного пучка.
Идея источника нейтронов на основе нового типа ускорителя заряженных частиц — ускорителя-тандема с вакуумной изоляцией и литиевой нейтроногенерирующей мишенью — была предложена в ИЯФ СО РАН в 1997 г., после чего здесь же была создана первая установка, на которой проводились экспериментальные исследования. В 2021 года в правительство России выделило финансирование на проведение исследований в области лечения рака методом бор-нейтронозахватной терапии. С этого момента сотрудники ИЯФ СО РАН приступили к созданию источника нейтронов для НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России.