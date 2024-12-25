Разработано устройство для создания имплантеров для микроэлектроники

В 2024 году в ИЯФ СО РАН была создана молодежная лаборатория имплантерных ионных источников, как раз для того, чтобы, объединив специалистов, работающих в области физики плазмы, ускорительной физики, а также силовой электроники, развивать имплантерные технологии в институте. Имплантерные ионные источники ИЯФ СО РАН будут использоваться для развития современных отечественных ионных имплантеров, первые проекты которых уже реализуются в коллаборации с предприятиями Зеленограда (АО «НИИТМ» и АО «НИИМЭ»).