В Крыму стартовал «пилот» по замене англоязычных вывесок

Ранее этот населенный пункт был определен как пилотный для реализации данной инициативы.
«В поселке была утверждена нормативная база, а теперь заменено порядка 70 вывесок. Местные предприниматели с энтузиазмом встречают нашу идею, поскольку понимают, что сегодня нам особенно важно вернуться к своим истокам, сохранять чистоту нашего родного русского языка», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
По словам председателя Госсовета РК, со временем замену вывесок с иностранными словами планируется распространить на все регионы Крыма. Кроме того, этим опытом республика будет готова поделиться с другими регионами России, добавил он.
В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.
Ранее был принят закон о государственном языке, который расширил перечень сфер с его обязательным использованием. В настоящее время русский язык подлежит обязательному использованию в деятельности органов государственной власти и организаций, деловой переписке, рекламе, в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг)
Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.