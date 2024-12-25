В Крыму стартовал «пилот» по замене англоязычных вывесок

В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.