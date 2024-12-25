Из Красноярска запустили прямые авиарейсы в Минеральные Воды

C 25 декабря из Красноярска снова запустили прямые рейсы в Минеральные Воды. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, до 26 марта 2025 года самолеты авиакомпании «Россия» будут летать дважды в неделю — по средам и воскресеньям.
Вылет из краевого центра — в 08:45. Время в полете составит около шести часов.
Обратный рейс в Красноярск будет выполняться в тот же день — вылет в 11:40.
Добавим, что сейчас из Красноярска в Минеральные воды можно улететь с пересадкой на самолетах авиакомпаний «Азимут», S7, Utair и «Победа».