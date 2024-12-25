Из Красноярска запустили прямые авиарейсы в Минеральные Воды

C 25 декабря из Красноярска снова запустили прямые рейсы в Минеральные Воды. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, до 26 марта 2025 года самолеты авиакомпании «Россия» будут летать дважды в неделю — по средам и воскресеньям.