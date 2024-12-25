Ремонт моста 60-летия ВЛКСМ в Омске повлияет на расписание студентов и предприятий

Сергей Шелест в эфире ГТРК «Иртыш» назвал новые варианты решения проблем по улучшению ситуации с заторами на мосту имени 60-ти летия ВЛКСМ. По словам мэра, планируется скорректировать смены на крупных промышленных предприятиях и в учебных заведениях, чтобы равномерно распределить транспортный поток.
«Мы упорядочим сейчас договоренности, которые достигнуты с крупными промышленными предприятиями, с учебными заведениями, для того чтобы они скорректировали свои смены, чтобы равномерно распределить движение транспорта», — отметил градоначальник.
Также в ближайших планах мэрии — введение реверсивного движения на этом участке. Реализация идеи, по словам Сергея Шелеста, возможна при условии строгого соблюдения стандартов и условий подрядчиками. Кроме того, необходимо организовать эффективную работу по очистки моста от снега. Каждое из этих направлений требует хорошей организации и взаимодействия с разными участниками процесса.