Ремонт моста 60-летия ВЛКСМ в Омске повлияет на расписание студентов и предприятий

Также в ближайших планах мэрии — введение реверсивного движения на этом участке. Реализация идеи, по словам Сергея Шелеста, возможна при условии строгого соблюдения стандартов и условий подрядчиками. Кроме того, необходимо организовать эффективную работу по очистки моста от снега. Каждое из этих направлений требует хорошей организации и взаимодействия с разными участниками процесса.