Землю под заброшенным зданием ЖЭКа в омских Нефтяниках оценили в 25 миллионов рублей

Речь идет об одноэтажном кирпичном строении площадью около 287 кв.м. по адресу Комбинатский переулок, 11, где прежде размещался ЖЭК. В настоящее время, судя по представленным фото, оно заброшено: часть окон отсутствует, по помещениям разбросаны «останки» мебели и хозинвентаря, отопительные приборы сняты.
Стартовая стоимость объекта недвижимости 1958 года постройки, расположенного неподалеку от остановки общественного транспорта «КДЦ Кристалл», установлена в 6,878 миллиона рублей.
Помимо этого, установлена выкупная стоимость земельного участка с кадастровым номером 55:36:050207:26211 площадью порядка 1,8 тысячи кв.м. под ним. Она составляет 25,2 миллиона рублей и не является предметом торга, присовокупляясь к итоговой стоимости здания. Согласно документации, на земле возможно размещение склада или объекта предпринимательства.
Отметим, недвижимость не впервые оказывается на торгах. Так, в августе 2023 года здание бывшего ЖЭКа предлагалось в аренду на 5 лет с месячной ставкой в 63 тысячи рублей.
Торги назначены на 21 января 2025 года.