Землю под заброшенным зданием ЖЭКа в омских Нефтяниках оценили в 25 миллионов рублей

Речь идет об одноэтажном кирпичном строении площадью около 287 кв.м. по адресу Комбинатский переулок, 11, где прежде размещался ЖЭК. В настоящее время, судя по представленным фото, оно заброшено: часть окон отсутствует, по помещениям разбросаны «останки» мебели и хозинвентаря, отопительные приборы сняты.