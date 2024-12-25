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Землю под заброшенным зданием ЖЭКа в омских Нефтяниках оценили в 25 миллионов рублей

В среду, 25 декабря 2024 года, на одной из электронных площадок стартовал прием заявок на торги по приватизации объекта недвижимости в городке Нефтяников.

Источник: SuperOmsk.ru

Речь идет об одноэтажном кирпичном строении площадью около 287 кв.м. по адресу Комбинатский переулок, 11, где прежде размещался ЖЭК. В настоящее время, судя по представленным фото, оно заброшено: часть окон отсутствует, по помещениям разбросаны «останки» мебели и хозинвентаря, отопительные приборы сняты.

Стартовая стоимость объекта недвижимости 1958 года постройки, расположенного неподалеку от остановки общественного транспорта «КДЦ Кристалл», установлена в 6,878 миллиона рублей.

Помимо этого, установлена выкупная стоимость земельного участка с кадастровым номером 55:36:050207:26211 площадью порядка 1,8 тысячи кв.м. под ним. Она составляет 25,2 миллиона рублей и не является предметом торга, присовокупляясь к итоговой стоимости здания. Согласно документации, на земле возможно размещение склада или объекта предпринимательства.

Отметим, недвижимость не впервые оказывается на торгах. Так, в августе 2023 года здание бывшего ЖЭКа предлагалось в аренду на 5 лет с месячной ставкой в 63 тысячи рублей.

Торги назначены на 21 января 2025 года.

недвижимость