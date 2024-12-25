Главные новости 25 декабря 2024 года

Временно отстраненный от должности президент Республики Корея Юн Сок Ель уже дважды проигнорировал требования следственной группы явиться на допрос по делу о мятеже. Уголовный процесс в отношении главы государства был инициирован после того, как он 3—4 декабря объявил в стране военное положение.