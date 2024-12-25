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Главные новости 25 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 25 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 декабря 2024 года.

Никол Пашинян не приедет на неформальный саммит СНГ в Россию

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна не будет в числе участников неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Причина отказа от участия в мероприятии — положительный результат теста на коронавирус. Саммит намечен на 25 декабря.

В Румынии оппозиция требует признать должность президента свободной

Источник: Shutterstock

Румынская оппозиционная партия S.O.S. через суд пытается добиться признания вакантной должности президента страны. Срок полномочий Клауса Йоханниса истек. Занимать пост главы страны он не имеет права в соответствии с Конституцией.

Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

Источник: РИА "Новости"

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Турции Яшар Гюлер провели телефонные переговоры, главной темой которых стала обстановка в Сирии. Руководители военных ведомств договорились о совместной работе по предотвращению деятельности террористических группировок в регионе.

В Словакии в 2025 году стартует сбор подписей за выход страны из ЕС и НАТО

Источник: ТАСС

В Словакии в первом квартале 2025 года начнется сбор подписей за выход республики из состава Евросоюза и НАТО. Инициатором акции является гражданское объединение «Мотоциклисты Словакии — Брат за Брата». Если будет собрано достаточное количество подписей, то вопрос о выходе из ЕС и НАТО вынесут на референдум.

Юн Сок Ёль вновь проигнорировал вызов на допрос по делу о мятеже

Источник: Reuters

Временно отстраненный от должности президент Республики Корея Юн Сок Ель уже дважды проигнорировал требования следственной группы явиться на допрос по делу о мятеже. Уголовный процесс в отношении главы государства был инициирован после того, как он 3—4 декабря объявил в стране военное положение.