Главные новости 25 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 декабря 2024 года.
Никол Пашинян не приедет на неформальный саммит СНГ в Россию
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна не будет в числе участников неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Причина отказа от участия в мероприятии — положительный результат теста на коронавирус. Саммит намечен на 25 декабря.
В Румынии оппозиция требует признать должность президента свободной
Румынская оппозиционная партия S.O.S. через суд пытается добиться признания вакантной должности президента страны. Срок полномочий Клауса Йоханниса истек. Занимать пост главы страны он не имеет права в соответствии с Конституцией.
Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
В Словакии в 2025 году стартует сбор подписей за выход страны из ЕС и НАТО
В Словакии в первом квартале 2025 года начнется сбор подписей за выход республики из состава Евросоюза и НАТО. Инициатором акции является гражданское объединение «Мотоциклисты Словакии — Брат за Брата». Если будет собрано достаточное количество подписей, то вопрос о выходе из ЕС и НАТО вынесут на референдум.
Юн Сок Ёль вновь проигнорировал вызов на допрос по делу о мятеже
Временно отстраненный от должности президент Республики Корея Юн Сок Ель уже дважды проигнорировал требования следственной группы явиться на допрос по делу о мятеже. Уголовный процесс в отношении главы государства был инициирован после того, как он