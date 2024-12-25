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Коммунальная авария в мороз оставила без тепла дома в Комсомольске-на-Амуре

На данный момент отопление восстановлено в пяти многоэтажках.

Источник: AP 2024

В Комсомольске-на-Амуре коммунальная авария оставила без тепла семь многоквартирных домов. Причиной стало повреждение теплосетей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

ЧП произошло 24 декабря в доме № 20 на улице Ленинградской. В подвале здания порвалась труба горячего водоснабжения, что привело к отключению отопления в девяти многоквартирных домах, включая дома на Комсомольском шоссе и улице Калинина.

Ремонтные работы организовали управляющая компания и ресурсоснабжающая организация. На данный момент отопление восстановлено в пяти домах, дом № 20 пока остаётся без тепла. Работы продолжаются, их завершение контролирует прокуратура.

Надзорное ведомство проверит, как соблюдаются правила в сфере жилищного законодательства, и оценит состояние коммунальных сетей. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.

Мэр города Дмитрий Заплутаев поручил коммунальным службам работать до полного устранения аварии. Он также дал распоряжение подготовить отопительное оборудование на случай дальнейших проблем.

ЖКХ