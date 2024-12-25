Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили об икре, которую нельзя покупать

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области в среду, 25 декабря 2024 года, со ссылкой на коллег из Сахалинской области предупредили жителей о попадании на прилавки икорной продукции, производимой неизвестно где и кем.

Источник: Reuters

«По поступившей информации из Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, на потребительском рынке выявлена икорная продукция, производимая “предприятием-призраком” ООО “Персей” по адресу Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42.

С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется. Деятельность юридического лица прекращена 20.12.2019 в связи с его ликвидацией", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Как отмечается, это значит, что в обороте находится пищевая продукция, изготавливаемая «предприятием-призраком», производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях.

Омичей предупреждают, что в случае обнаружения на прилавках икры данного производителя не следует покупать ее, а о факте продажи нужно сообщить в региональный Роспотребнадзор.

торговля