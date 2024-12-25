Омичей предупредили об икре, которую нельзя покупать

«По поступившей информации из Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, на потребительском рынке выявлена икорная продукция, производимая “предприятием-призраком” ООО “Персей” по адресу Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42.
С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется. Деятельность юридического лица прекращена 20.12.2019 в связи с его ликвидацией", — говорится в официальном сообщении ведомства.
Как отмечается, это значит, что в обороте находится пищевая продукция, изготавливаемая «предприятием-призраком», производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях.
Омичей предупреждают, что в случае обнаружения на прилавках икры данного производителя не следует покупать ее, а о факте продажи нужно сообщить в региональный Роспотребнадзор.