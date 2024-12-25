В Самарской области зафиксированы случаи гонконгского гриппа

«Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0−2 года на 62%, 3−6 лет на 55,7%, 7−14 лет на 41,5%. Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 72,5%», — отмечается в сообщении.