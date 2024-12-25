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Ильсур Метшин: «Праздник освещения и обновления напоминает о силе веры и неизменном торжестве справедливости»

Мэр Казани поздравил жителей с Ханукой.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поздравил иудеев с Ханукой.

"Дорогие казанцы!

Искренне поздравляю вас со священным праздником Ханукой!

Эти восемь светлых дней возвращают еврейский народ к событиям двухтысячелетней давности, когда земля Иудеи обрела свободу, а Всевышний явил верующим чудо в Иерусалимском храме.

Праздник освящения и обновления, Ханука, символизирует присутствие доброго начала, победу света над тьмой, напоминает о силе веры и неизменном торжестве справедливости.

И сегодня, когда верующие зажигают свечи в память о тех временах, они становятся еще ближе к своей истории и культуре, незыблемым для всего человечества ценностям уважительного и добрососедского отношения друг к другу, мирного сосуществования разных конфессий и национальностей.

Я признателен каждому жителю Казани за сохранение и передачу будущим поколениям этих основополагающих принципов, на которых твердо стоит наше общество и которые позволяют неуклонно процветать столице Татарстана.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия! Пусть каждый день будет наполнен радостными и приятными моментами. Счастья вам и близким вашему сердцу людям!

Хаг Ханука самэах!" — говорится в поздравлении.

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