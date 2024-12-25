В Уфе пройдет двухдневный фестиваль «Терра Зима»

Стала известна программа празднования Нового года на Советской площади в Уфе. Как рассказали в мэрии, в этом году фестиваль «Терра Зима» будет двухдневным и продлится с 31 декабря по 1 января.
Встреча 2025 года начнется в девять часов вечера 31 декабря. Уфимцев и гостей столицы ждет фуд-корт с пловом на костре и горячими напитками, зимний сабантуй и бой курантов, которые ознаменуют прихода Года Змеи.
Гуляния продолжатся до трех часов ночи. В это время перед жителями Уфы выступят артисты республики и экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.
В пять вечера 1 января на Советской площади пройдет парад костюмов. Участников фестиваля также ждут зимние забавы, общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также концерт.
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