Омскую область окутает холодный туман в этот четверг

Завтра в Омской области ожидается небольшое потепление днем. Существенных осадков не прогнозируется. О том, какая будет погода в Омске 25 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на четверг температура воздуха будет в пределах −9…-14 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до −19 градусов. Снега не ожидается. В отдельных районах возможны туман и изморозь. Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Днем воздух прогреется до −6…-11 градусов. Порывы ветра не превысят 8 м/с.
Ранее мы писали, что Омск сегодня накроет мощная магнитная буря.