Омскую область окутает холодный туман в этот четверг

В ночь на четверг температура воздуха будет в пределах −9…-14 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до −19 градусов. Снега не ожидается. В отдельных районах возможны туман и изморозь. Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Днем воздух прогреется до −6…-11 градусов. Порывы ветра не превысят 8 м/с.