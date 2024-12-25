Лукашенко сказал про значимость мира, поздравляя католиков Беларуси с Рождеством

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 25 декабря, поздравил белорусских католиков с Рождеством Христовым и сказал про значимость мира. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении отметил, что праздник Рождества Христова вселяет в души веру в силу любви и человечности. Он добавил, что добрыми делами, поступками, а также неустанной заботой о ближних белорусы восполняют свои духовные силы, приобщаются к вечным истинам.
— В такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что почитание христианских ценностей и далее будет содействовать укреплению единства на белорусской земле.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на чем строится смена поколений в Беларуси.
Кроме того, глава государства отправил в дом милосердия на Рождество сыры, колбасы, мед, а еще картошку и яблоки со своего подворья.
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