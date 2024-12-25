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Лукашенко сказал про значимость мира, поздравляя католиков Беларуси с Рождеством

Лукашенко обратился к белорусским католикам 25 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 25 декабря, поздравил белорусских католиков с Рождеством Христовым и сказал про значимость мира. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении отметил, что праздник Рождества Христова вселяет в души веру в силу любви и человечности. Он добавил, что добрыми делами, поступками, а также неустанной заботой о ближних белорусы восполняют свои духовные силы, приобщаются к вечным истинам.

— В такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что почитание христианских ценностей и далее будет содействовать укреплению единства на белорусской земле.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на чем строится смена поколений в Беларуси.

Кроме того, глава государства отправил в дом милосердия на Рождество сыры, колбасы, мед, а еще картошку и яблоки со своего подворья.

Также мы писали, что пресс-секретарь Песков раскрыл план встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко на горнолыжном курорте «Игора».

Кстати, мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.