Лукашенко сказал про значимость мира, поздравляя католиков Беларуси с Рождеством

Глава государства в поздравлении отметил, что праздник Рождества Христова вселяет в души веру в силу любви и человечности. Он добавил, что добрыми делами, поступками, а также неустанной заботой о ближних белорусы восполняют свои духовные силы, приобщаются к вечным истинам.