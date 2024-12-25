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Утренние рейсы в Казань перенаправлены в Самару

Рейсы, направлявшиеся в аэропорт Казани из Стамбула, Алма-Аты и Томска, перенаправлены в Самару из-за временных ограничений.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Росавиация объявила о временных ограничениях на работу аэропорта Казани утром 25 декабря. В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.