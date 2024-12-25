Утренние рейсы в Казань перенаправлены в Самару

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Росавиация объявила о временных ограничениях на работу аэропорта Казани утром 25 декабря. В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Рейсы, направлявшиеся в аэропорт Казани из Стамбула, Алма-Аты и Томска, перенаправлены в Самару из-за временных ограничений.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Росавиация объявила о временных ограничениях на работу аэропорта Казани утром 25 декабря. В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.