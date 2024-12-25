В Волгограде 25 декабря вновь завыли сирены

25 декабря с 9:00 до 11:00 в Волгограде проходит плановое тестирование систем голосового оповещения населения.
Согласно информации, предоставленной администрацией города, в это время будет проверена работоспособность муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения, с активацией оконечных устройств.
Проверка организована комитетом гражданской защиты населения Волгограда. В ходе мероприятия будут задействованы звуковые и речевые сигналы, которые будут поступать от устройств, расположенных в разных районах города. Важно отметить, что все передаваемые сигналы являются учебными и не требуют от жителей города каких-либо действий или паники.
Тестирование проводится в рамках плановых мероприятий по проверке готовности системы оповещения, предназначенной для информирования населения в случае чрезвычайных ситуаций.