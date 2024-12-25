В Волгограде 25 декабря вновь завыли сирены

Проверка организована комитетом гражданской защиты населения Волгограда. В ходе мероприятия будут задействованы звуковые и речевые сигналы, которые будут поступать от устройств, расположенных в разных районах города. Важно отметить, что все передаваемые сигналы являются учебными и не требуют от жителей города каких-либо действий или паники.