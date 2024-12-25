Часть домов во Владивостоке осталась без тепла и горячей воды — адреса

В качестве причины специалисты назвали прочистку фильтров на тепловой сети. Стоит отметить, что на прошлой неделе, 17 декабря, здесь уже отключали отопление по той же причине. Тогда же в список вошли и дома во Фрунзенском, Ленинском, Первореченском и Советском районах.