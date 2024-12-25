Часть домов во Владивостоке осталась без тепла и горячей воды — адреса

Часть Владивостока осталась без горячей воды и отопления, сообщает ИА PrimaMedia.
По имеющимся данным, услугу отключили у потребителей в Первомайском районе города. Предварительно известно, что без тепла и воды остались более 100 домов по следующим адресам:
- Сахалинская ул. 5А, 8, 11, 11А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37А, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 38
- Беляева ул. 3, 4, 6, 7
- Борисенко ул. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100Б
- Волкова ул. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11
- Добровольского ул. 5А, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47
- Космонавтов ул. 1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27
- Монтажная ул. 2А, 3, 7, 11Б, 13
- Пацаева ул. 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11
- Строительная 3-я ул. 11
В качестве причины специалисты назвали прочистку фильтров на тепловой сети. Стоит отметить, что на прошлой неделе, 17 декабря, здесь уже отключали отопление по той же причине. Тогда же в список вошли и дома во Фрунзенском, Ленинском, Первореченском и Советском районах.