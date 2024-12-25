Коммунальную аварию на левом берегу устранили в день ЧП

А за день до этого без воды остались жители микрорайона Шилово. Там на ремонт сетей потребовалось куда больше времени. При этом подвоз технической воды был организован лишь ближе к ночи. Питьевая же в магазинах почти закончилась еще вечером, на что активно жаловались местные жители в соцсетях.