Коммунальную аварию на левом берегу устранили в день ЧП

В 23.09 вторника, 24 декабря, представители «Квадры» отчитались о завершении работ. Какое-то время ушло на заполнение системы и ее регулировку.
Как правило, это занимает несколько часов. О повреждении трубопровода на левом берегу коммунальщики объявили вчера во второй половине дня.
В зону отключения попали жители четырех улиц: Циолковского, Беляевой, Полины Осипенко и Героев Стратосферы — в общей сложности четырнадцать домов.
А за день до этого без воды остались жители микрорайона Шилово. Там на ремонт сетей потребовалось куда больше времени. При этом подвоз технической воды был организован лишь ближе к ночи. Питьевая же в магазинах почти закончилась еще вечером, на что активно жаловались местные жители в соцсетях.