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Коммунальную аварию на левом берегу устранили в день ЧП

Аварию на коммунальных сетях, из-за которой часть жителей левого берега вчера осталась без отопления, удалось ликвидировать в день ЧП.

Источник: AP 2024

В 23.09 вторника, 24 декабря, представители «Квадры» отчитались о завершении работ. Какое-то время ушло на заполнение системы и ее регулировку.

Как правило, это занимает несколько часов. О повреждении трубопровода на левом берегу коммунальщики объявили вчера во второй половине дня.

В зону отключения попали жители четырех улиц: Циолковского, Беляевой, Полины Осипенко и Героев Стратосферы — в общей сложности четырнадцать домов.

А за день до этого без воды остались жители микрорайона Шилово. Там на ремонт сетей потребовалось куда больше времени. При этом подвоз технической воды был организован лишь ближе к ночи. Питьевая же в магазинах почти закончилась еще вечером, на что активно жаловались местные жители в соцсетях.

ЖКХ