В Волгограде трамваи снова ходят до «Детского центра»

В Волгограде трамваи № 2, 10, 1 и 4 с 25 декабря 2024 года снова будут ходить до своей конечной остановки «Детский центр». С июня трамваи ходили по усеченному маршруту и за реконструкции трамвайных путей на улице Краснознаменской, пассажиры были вынуждены ходить пешком или выбирать другой транспорт. Перед Новым годом городские власти все же решили запустить движение. Утром 25 декабря до «Детского центра» уже ходят «двойка» и «десятка», в течение дня движение до конечной возобновят «единичка» и «четверка», сообщают в мэрии.