В Волгограде трамваи снова ходят до «Детского центра»

В Волгограде трамваи № 2, 10, 1 и 4 с 25 декабря 2024 года снова будут ходить до своей конечной остановки «Детский центр». С июня трамваи ходили по усеченному маршруту и за реконструкции трамвайных путей на улице Краснознаменской, пассажиры были вынуждены ходить пешком или выбирать другой транспорт. Перед Новым годом городские власти все же решили запустить движение. Утром 25 декабря до «Детского центра» уже ходят «двойка» и «десятка», в течение дня движение до конечной возобновят «единичка» и «четверка», сообщают в мэрии.
Напомним, в рамках реконструкции на участке от «Детского центра» до Глубокоовражной построили новое трамвайное полотно и полностью заменили устаревшую контактную сеть, модернизировали остановки. Изначально завершить работы планировали к осени, но работы несколько затянулись. До возобновления движения трамвайных маршрутов новые пути обкатали, контактную сеть проверили.
— В 2025 году продолжится реконструкция участка трамвайного пути в границах от ул. Голубинской до ул. Волчанской, напомнили в администрации Волгограда.