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В Симферополе перекрыли проспект Победы

Проспект Победы в Симферополе перекрыли ориентировочно до 26 декабря.

В Симферополе ориентировочно до четверга, 26 декабря, ограничили движение транспорта по проспекту Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На проспекте Победы перекрыли крайнюю левую полосу. Ограничения действуют на участке от остановки «Улица Бородина» в сторону кольцевой развязки. Такие меры связаны с проведением работ на сетях теплоснабжения.

«Ограничение движения будет действовать до завершения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Как пояснили в симферопольской администрации, ориентировочный срок — до 26 декабря. Власти просят жителей и гостей крымской столицы заранее планировать маршрут по городу.