В Симферополе перекрыли проспект Победы

В Симферополе ориентировочно до четверга, 26 декабря, ограничили движение транспорта по проспекту Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На проспекте Победы перекрыли крайнюю левую полосу. Ограничения действуют на участке от остановки «Улица Бородина» в сторону кольцевой развязки. Такие меры связаны с проведением работ на сетях теплоснабжения.
«Ограничение движения будет действовать до завершения ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Как пояснили в симферопольской администрации, ориентировочный срок — до 26 декабря. Власти просят жителей и гостей крымской столицы заранее планировать маршрут по городу.