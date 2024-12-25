На трассе в Башкирии женщина вылетела в кювет из-за плохой погоды

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на 194 км трассы Уфа — Белорецк экипаж ДПС заметил в кювете машину, опрокинувшуюся на крышу. Оказалось, что за рулем авто была женщина, которая рассказала сотрудникам ГАИ, что не учла погодные условия и ее занесло. Не справившись с управлением, она вылетела в кювет, к счастью, кроме шока травм не получила.