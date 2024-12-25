На трассе в Башкирии женщина вылетела в кювет из-за плохой погоды

На трассе в Башкирии легковушка вылетела в кювет. За рулем «Лады Гранта» оказалась жительница Ульяновской области.
Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на 194 км трассы Уфа — Белорецк экипаж ДПС заметил в кювете машину, опрокинувшуюся на крышу. Оказалось, что за рулем авто была женщина, которая рассказала сотрудникам ГАИ, что не учла погодные условия и ее занесло. Не справившись с управлением, она вылетела в кювет, к счастью, кроме шока травм не получила.
Сотрудники полиции помогли жительнице Ульяновской области поставить машину на колеса и отвезли транспортное средство в ближайший автосервис. Женщина поблагодарила инспекторов за помощь.
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