Центр защиты персональных данных сказал белорусам, можно ли снимать утренник ребенка в детсаду и выложить в сеть

Кроме того, данный закон не будет действовать и в тех случаях, если родители хотят разместить фото и видео ребенка с мероприятия в соцсетях. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что для того, чтобы разместить в сети фото и видео, где есть другие дети, то для этого необходимо получение согласия родителей детей.