Центр защиты персональных данных сказал белорусам, можно ли снимать утренник ребенка в детсаду и выложить в сеть

Национальный центр защиты персональных данных сказал белорусам, можно ли снять утренник в детсаду и выложить в сеть. Подробности сообщили в пресс-службе НЦЗПД.
Специалисты Центра обратили внимание на то, что родители могут осуществлять как фото-, так и видеосъемку утренников в детсаду. Говорится, что в том случае, если фото ребенка на утреннике были сделаны не по причине профессиональной или же предпринимательской деятельностью, а на память, то на указанную обработку действие закона о защите персональных данных действовать не будет.
Кроме того, данный закон не будет действовать и в тех случаях, если родители хотят разместить фото и видео ребенка с мероприятия в соцсетях. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что для того, чтобы разместить в сети фото и видео, где есть другие дети, то для этого необходимо получение согласия родителей детей.
«При этом такое согласие может быть получено и в устной форме», — отметили в НЦЗПД.
Подобное предусматривается статьей 18 закона об информации, информатизации и защите информации.
Ранее Совмин Беларуси хочет обязать родителей защищать детей от вредной здоровью и развитию информации в интернете.
Тем временем Центр защиты персональных данных Беларуси сказал, что школа не может собирать данные про планы учеников на каникулах.
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