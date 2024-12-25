В Иркутске два нарушителя правил дорожного движения выплатили долги

25-летний водитель накопил 75 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД на сумму 43 тысячи рублей. Всю сумму, с учетом исполнительского сбора, он выплатил только после того, как его объявили в розыск. В итоге он отдал приставам 72 тысячи.