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В Иркутске два нарушителя правил дорожного движения выплатили долги

Должники долгое время отказывались выплачивать деньги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Иркутска накопил штрафов ГИБДД на сумму 22 тысячи 500 рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области, приставы насчитали 55 исполнительных производств.

— Должник долгое время отказывался отдавать деньги, однако судебные приставы пояснили, что ему могут ограничить выезд за пределы страны. Это подвигло лихача оптить задолженность, в том числе исполнительский сбор в размере 54 000 рублей, — рассказали в ГУФССП.

25-летний водитель накопил 75 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД на сумму 43 тысячи рублей. Всю сумму, с учетом исполнительского сбора, он выплатил только после того, как его объявили в розыск. В итоге он отдал приставам 72 тысячи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье сибиряк вынужден платить алименты не на своих детей. А началось все с того, что мужчина женился на девушке с двумя дочерьми от другого мужчины.