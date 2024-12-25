Отключение отопления произошло в Ворошиловском районе Ростова 25 декабря

Утром 25 декабря в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону произошел новый порыв теплосети, на этот раз в переулке Забайкальском. После этого местные жители примерно до 15 часов остались без отопления, сейчас ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.