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Отключение отопления произошло в Ворошиловском районе Ростова 25 декабря

Из-за очередного порыва теплосети прекратилось отопление в Ворошиловском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Утром 25 декабря в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону произошел новый порыв теплосети, на этот раз в переулке Забайкальском. После этого местные жители примерно до 15 часов остались без отопления, сейчас ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Теплоснабжение прекращено в границах улиц Ларина, Погодина, Нансена, Нариманова, переулка Оренбургского и улицы Башкирской. Сейчас на восстановительные работы выполняют две бригады АО «Теплокоммунэнерго».

Напомним, отключение отопления произошло вчера из-за порыва на котельной на проспекте Королева. Вечером сообщалось о завершении ремонта. Кроме того, сегодня утром стало известно о дефекте в районе Королева, ⅔, из-за которого не отапливается 41 дом. В этом случае пустить тепло в батареи обещают до 14:30 часов 25 декабря.