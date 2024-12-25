Екатеринбурженке грозит штраф за ввоз кораллов из ОАЭ

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, кораллы в количестве 12 штук были обнаружены в багаже 49-летней жительницы Екатеринбурга, прилетевшей из Дубая. Сама женщина пояснила, что собрала их на берегу моря и решила оставить себе на память об отдыхе.