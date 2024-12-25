Екатеринбурженке грозит штраф за ввоз кораллов из ОАЭ

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, кораллы в количестве 12 штук были обнаружены в багаже 49-летней жительницы Екатеринбурга, прилетевшей из Дубая. Сама женщина пояснила, что собрала их на берегу моря и решила оставить себе на память об отдыхе.
По заключению эксперта, образцы относятся к отряду Мадрепоровые, а биологический вид находится под угрозой уничтожения. Это значит что их свободное перемещение через границу Таможенного союза запрещено.
«Для провоза через таможенную границу видов дикой природы и фауны необходимо получить сертификаты СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера, а также заполнить таможенную декларацию», — рассказывает начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.
В отношении пассажирки составлены два протокола об административных правонарушениях. Ей грозит штраф с конфискацией незаконно везенного имущества.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что таможенники в аэропорту Кольцово пресекли нелегальный ввоз 15 штук IPhone 16 различных модификаций. Их общая стоимость составляет 1,7 млн рублей.
Айфоны пытались ввезти из ОАЭ 23-летний житель Челябинска и 26-летняя жительница Екатеринбурга. По их словам, IPhone привезли в качестве подарков родственникам. Якобы они не собирались их перепродавать, но такая версия таможенников не убедила.