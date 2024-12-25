Из Мурманска в Певек стартовала арктическая экспедиция МЧС

МУРМАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Арктическая экспедиция МЧС России стартовала в Мурманске, ее участники проведут сравнительные испытания образцов вездеходной техники и доставят частицу Вечного огня в Певек, передает корреспондент ТАСС. Старт экспедиции дал глава министерства Александр Куренков.
«Объявляю старт экспедиции памяти, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По машинам, счастливого пути», — сказал министр.
Частицу Вечного огня взяли у подножия мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске и пронесут через десять северных регионов более 14 тыс. км. Всего она посетит более двух десятков мемориальных комплексов. В Ямало-Ненецком автономном округе пройдут церемонии слияния частиц в местах памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Как отметил глава МЧС России, уникальные учения пройдут в условиях полярной ночи с 29 декабря по 31 января. На территории 10 субъектов Российской Федерации спасательные и пожарные подразделения различных ведомств и организаций будут на практике отрабатывать действия при реагировании на наиболее характерные для арктического региона риски. В ходе второго этапа экспедиции будут испытаны новейшие образцы техники, оборудования и экипировки, а российские спасатели вместе с коллегами из МЧС Белоруссии получат уникальный опыт проведения спасательных работ в экстремальных условиях русского севера.
«Участникам экспедиции предстоит пройти через всю Арктику. Привезти с собой частицу Вечного огня, передавая ее друг другу. Для нас это будут непростые, но очень важные 14 тыс. км от Мурманска до Певека. На протяжении всего маршрута спасатели будут принимать участие в памятных мероприятиях, навещать ветеранов Великой Отечественной войны, проводить занятия с детьми и подростками. Россия проходит сложный период, и в этих условиях память о знаковых событиях нашей истории, силы духа и героизма предков приобретает для нас особое значение», — сказал Куренков.
В экстремальных условиях
Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, экспедиция стартовала от священного места для северян и всех жителей нашей страны. «Отдавая дань памяти тем героям, которые отстояли нашу страну, наш Север от фашистов, поддерживая тех бойцов, которые борются на полях специальной военной операции с неонацистским режимом, мы еще раз продемонстрируем всему миру, что Россия готова решать самые сложные задачи в любой экстремальной ситуации. С учетом тех решений, которые сегодня принятым президентом России по развитию арктической территории Российской Федерации, по развитию Северного морского пути, экспедиция МЧС, которая объединяет в себе огромное количество служб, сил, ведомств — это наглядный пример, как Россия может», — сказал Чибис.
Для белорусских спасателей экспедиция даст огромный уникальный опыт, потому что в стране нет арктических территорий, отметил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Анатолий Долголевец. «Мы научим наших спасателей действовать в суровых климатических условиях. А что касается даты, то у многих на нашей, российской земле — мы тогда не делили — родственники похоронены, мы их навещаем. Мы к нашему братскому русскому народу относимся с большой любовью. Эта дата священна как для вас, так и для нас», — сказал Долголевец.
Планируется, что более 300 сотрудников МЧС России, муниципальных и спасательных служб и более 120 единиц специальной техники пройдут маршрут по снегу, льду и бездорожью в полной автономности. Они отработают действия при происшествиях в условиях полярной ночи. Экспедиция приурочена к межведомственным учениям «Безопасная Арктика-2025» и продлится более 35 дней.