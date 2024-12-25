Из Мурманска в Певек стартовала арктическая экспедиция МЧС

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, экспедиция стартовала от священного места для северян и всех жителей нашей страны. «Отдавая дань памяти тем героям, которые отстояли нашу страну, наш Север от фашистов, поддерживая тех бойцов, которые борются на полях специальной военной операции с неонацистским режимом, мы еще раз продемонстрируем всему миру, что Россия готова решать самые сложные задачи в любой экстремальной ситуации. С учетом тех решений, которые сегодня принятым президентом России по развитию арктической территории Российской Федерации, по развитию Северного морского пути, экспедиция МЧС, которая объединяет в себе огромное количество служб, сил, ведомств — это наглядный пример, как Россия может», — сказал Чибис.