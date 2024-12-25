В Нижнем Новгороде стало больше студентов из Узбекистана

В числе партнеров ПИМУ 7 вузов РУз: Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ), Самаркандский государственный медицинский университет (СГМУ), Каршинский государственный университет (КГУ), Андижанский государственный медицинский институт (АГМИ), а также Термезский, Ургенчский и Чирчикский филиалы Ташкентской медицинской академии (ФТМА). В этом учебном году более 1,5 тыс. узбекистанцев участвуют в образовательных программах вуза, из них на очное обучение в ПИМУ приехали 498 человек.